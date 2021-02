Flávio Bolsonaro diz que Maia é um ‘democrata que não sabe perder’

Em suas contas no Twitter, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) criticaram nesta segunda-feira, 1º, a postura de Rodrigo Maia (DEM-RJ) diante da provável vitória de Arthur Lira (PP-AL) na eleição para presidência da Câmara dos Deputados. Os filhos do presidente Jair Bolsonaro disseram que o projeto de Maia não beneficiou o Brasil e destacaram a derrotada sofrida pelo parlamentar após a decisão do DEM de retirar o seu apoio a Baleia Rossi (MDB-SP), candidato do deputado.

Para Flávio, Rodrigo Maia não sabe “perder democraticamente dentro do próprio partido” e que o seu projeto “viva eu e f..-se o Brasil, está a poucas horas de terminar”. A eleição para presidência da Câmara acontece nesta segunda-feira. Mesmo esse sendo o último dia do mandato de Maia, o deputado levantou a possibilidade de acatar um dos 63 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro que estão protocolados na Câmara.

Bom dia a todos, menos para o “democrata” que não sabe perder democraticamente dentro do próprio partido. O projeto de Maia, “viva eu e foda-se o Brasil”, está a poucas horas de terminar. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) February 1, 2021 Continua após a publicidade

O outro filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, também reiterou que o projeto de Maia não serve ao Brasil, somente ao próprio deputado. “Até mesmo o seu partido, DEM, abandona seu barco e agora apoia Lira para presidente da Câmara. Se o próximo presidente fizer uma gestão que apenas não sabote o presidente Bolsonaro, o Brasil verá o quanto Maia atrasou o país”, postou.

O projeto de Maia só serve ao Maia, não ao Brasil. Tanto que até mesmo o seu partido, DEM, abandona seu barco e agora apoia Lira para presidente da Câmara. Se o próximo presidente fizer uma gestão que apenas não sabote o PR Bolsonaro o Brasil verá o quanto Maia atrasou o país. pic.twitter.com/eEgacHG9Dn — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 1, 2021