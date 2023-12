Onda de calor deve atingir o país a partir de quinta-feira

Uma nova onda de calor deve atingir a região centro-sul do país a partir da próxima quinta-feira, 14. A umidade do ar deverá atenuar o fenômeno, mas as temperaturas podem passar dos 40ºC em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Bahia durante o final de semana.

As altas temperaturas serão causadas por uma área de alta pressão atmosférica, que deixará o ar mais seco. O fenômeno se fortalece ao longo do final de semana e deve durar até o próximo dia 20.

De acordo com o Climatempo, apesar da onda menos intensa do que a que atingiu o país em novembro, o calorão deverá assolar boa parte do país:

Os termômetros devem passar dos 37 graus centigrados no Paraná, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo;

A região nordeste, assim como os estados de São Paulo e Santa Catarina podem registrar temperaturas entre 38 e 40 graus.

E as chuvas?

Apesar do calor, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a possibilidade de pancadas fortes e localizadas de chuva nas regiões centro-oeste e sudeste nas próximas duas semanas. No sul, a combinação de calor e umidade favorece a formação de áreas de instabilidade que também podem provocar pancadas.

Os maiores acumulados são esperadas para a região norte, onde o calor, a umidade e um fenômeno chamado de Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) podem causar chuvas fortes, raios, trovoadas e rajadas de vento. Os valores podem chegar aos 50 milímetros nesta semana e ultrapassar os 80 milímetros entre 19 e 27 de dezembro.

A única região sem previsão de chuvas é o Nordeste, onde a expectativa é de tempo seco ao longo das próximas duas semanas. Um alerta amarelo de perigo potencial de baixa umidade foi emitido pelo Inmet e cobre todo o sertão nordestino.

Como foi a última onda?

A última onda de calor atingiu o país em meados de novembro. O fenômeno fez com que as temperaturas ficassem 5 graus acima da média para a primavera, elevando as temperaturas para além dos 40 graus centígrados em boa parte do país. No dia 19, a cidade de Araçuaí, em Minas Gerais, registrou 44,8 graus, a maior temperatura já vista no país. São Paulo também registrou calor recorde e, no Rio, a sensação térmica chegou a alarmantes 58,5 graus.

As temperaturas assustadoras levantaram preocupações sobre a saúde e sobre os riscos do aquecimento global – não por acaso, o ano de 2023 será o mais quente já visto em toda a história. Apesar das consequências cada vez mais patentes, o rascunho do documento final da COP28, que está acontecendo em Dubai e termina nesta terça-feira, 12, não menciona a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis – medida considerada consenso entre especialistas como a única capaz de desacelerar as emissões de gases do efeito estufa e o consequente aquecimento global.