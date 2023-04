WhatsApp: transcrição de áudio fica disponível para alguns usuários

Mandar áudios no WhatsApp é um desses temas que sempre geram discussões entre aqueles que não vivem sem e os que abominam escutar uma mensagem que poderia ser escrita. Essa batalha pode, finalmente, estar chegando ao fim. Usuários do aplicativo de mensagens começaram a relatar, no Twitter, que a função de transcrição das voice notes já está disponível para alguns.

De acordo com as imagens postadas pelos usuários, uma legenda com o conteúdo do áudio aparece logo abaixo do player. Por enquanto, a novidade só apareceu para alguns usuários do sistema iOS.

E AGORA QUE O WHATSAPP MANDA EM ESCRITO O QUE FOI FALADO NO ÁUDIO PRA QUANDO VOCÊ NÃO PODER OUVIR VC SÓ LE pic.twitter.com/Lq71VkrEZl — vini vecchi ✯ (@vini_vecchi) April 26, 2023

De acordo com o site WABetaInfo, destinado para entusiastas do aplicativo, a transcrição de áudios está disponível desde fevereiro para usuários da versão Beta do WhatsApp, mas apenas para os portadores de aparelhos com o sistema iOS, da Apple. Ainda segundo o portal, a transcrição não funciona caso as palavras não sejam compreendidas com clareza ou caso ele seja enviado num idioma diferente do padrão do aplicativo.

A novidade foi recebida com protestos por alguns. “Meu Deus, que horror essas transcrições de áudio no WhatsApp, não aguento mais”, disse um deles. Aqueles que não gostam de ouvir as mensagens comemoraram. “Melhor função essa do WhatsApp de colocar. abaixo do áudio, o texto do conteúdo”, afirma outro usuário.

Melhor função essa do WhatsApp de colocar abaixo do áudio o texto do conteúdo — Luiz Fernando de la vega (@luizfernandoarq) April 26, 2023

Também houve quem tenha recebido a notícia com humor, dizendo que as transcrições dos áudios maiores pareceriam livros ou que precisariam melhorar a dicção para serem compreendidos pelo aplicativo.

Dps dessa nova versão do WhatsApp que transforma o áudio em texto, eu e minha amiga estamos lascadas vendo nossos podcasts virarem livros kkkkkkkkkkkkk — Narcisista não, apenas uma Leonina♌️ (@albaeduardaa) April 26, 2023

Embora ainda não tenha anunciado a novidade publicamente, uma outra atualização foi informada pelo WhatsApp, na última terça-feira, 25: agora, uma mesma conta poderá ser acessada por até 4 dispositivos diferentes.

