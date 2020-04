WhatsApp: atualização permite fazer ligação de vídeo com até 8 pessoas

A nova versão do aplicativo do WhatsApp agora permite fazer chamadas em vídeo com até 8 pessoas na mesma tela. Até então era possível conectar apenas 4 pessoas pelo aplicativo.

A novidade foi anunciada na semana passada pelo Facebook, que é dono do WhatsApp, e passou a ser liberada na segunda-feira (27).

Segundo o Facebook, as chamadas em vídeo no Messenger e no WhatsApp dobraram nos países mais afetados pela covid-19, como a Itália. “No último mês, as pessoas gastaram, em média, mais de 15 bilhões de minutos conversando todos os dias em chamadas do WhatsApp, bem acima de um dia típico antes da pandemia”, afirmou o WhatsApp em nota.

Contudo, fica evidente a estratégia da empresa de Zuckerberg para fazer frente a apps concorrentes como Zoom e House Party, que se popularizaram enquanto países do mundo todo adotavam isolamento social e quarentenas.