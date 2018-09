Vídeo: moto autônoma da BMW acelera, faz curva e freia sozinha

zoom_out_map 1 /5 BMW R 1200 GS equipada com tecnologias de condução autônoma (BMW/Divulgação)

A BMW divulgou nesta semana um vídeo, produzido na França, apresentando a R 1200 GS, a sua primeira motocicleta autônoma. A moto acelera, freia e faz curvas de forma independente. Mas a empresa diz que o objetivo não é que a moto seja totalmente autônoma, mas, sim, como ferramenta para dar mais segurança e conforto ao piloto, que ainda seria o responsável pela condução.

No ano passado, Honda e Yamaha também mostraram protótipos com características que dão novos rumos a pilotagem sobre duas rodas, como o sistema de equilíbrio automático da Honda – em que a moto não precisa da interferência do piloto para se manter de pé, pois usa um sistema de gerenciamento de condução autônoma na roda dianteira -, e o conceito da Yamaha que promete reconhecer o piloto e ainda interagir com ele de várias formas. .