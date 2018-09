Saiba quanto custam os novos iPhones da Apple

A Apple apresentou uma nova linha do iPhone nesta quarta-feira, no Steve Jobs Theater, em Cupertino, Califórnia. O iPhone Xs com 64Gb, evolução do X, tem preço inicial de 999 dólares (pouco mais de 4.100 reais). Com maior capacidade de memória, o de 256 Gb custa 1.149 dólares, e com 512 Gb, 1.349 dólares. A versão XsMax com 64 Gb custa 1.099 dólares (cerca de 4.400 reais); com 256 Gb, 1.249 dólares; e com 512 Gb, 1.449 dólares. Os modelos estarão disponíveis no mercado americano a partir de 21 de setembro. Não há previsão de chegada dos novos modelos ao Brasil.

No ano passado, logo depois de ser lançado, o iPhone X custava de 999 dólares a 1149 dólares, dependendo da versão – 64gb ou 256gb. O iPhone X de 64gb chegou ao Brasil com preços de 6.999 reais, enquanto o modelo com 256gb custava 7.799 reais.

A Apple também tentará atingir clientes com um modelo mais econômico de smartphone: o iPhone Xr, que conta com versões de 64 Gb, 128 Gb e 256 Gb, a partir de 749 dólares, pouco mais de 3.000 reais.