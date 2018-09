Apple apresenta novos iPhones nesta quarta-feira

A Apple vai lançar nesta quarta-feira três novos modelos de iPhone, o principal aparelho da empresa. O iPhone XS , o iPhone XS Max e a versão de baixo custo, o iPhone XR, serão divulgados a partir das 14h (de Brasília), na Califórnia, nos Estados Unidos, segundo sites especializados do pais.

O iPhone XR (pode ter a outra sigla, XC) deve custar 50% do valor original e tem tela LCD maior que a do atual iPhone X, de 6,1 polegadas. Estima-se que o novo modelo troque a identificação Touch ID (por impressão digital), pela Face ID, com desbloqueio por reconhecimento facial, como já ocorre no iPhone X.

O iPhone XS Max terá tela de 6,5 polegadas com lente tripla traseira, processador mais rápido e maior tempo de vida da bateria. Esse será o primeiro aparelho da empresa com capacidade para dois chips. O XS terá o mesmo tamanho do X, lançado no ano passado. Apesar da semelhança, o XS supera o modelo anterior na qualidade das câmeras e processador. Além das cores cinza e prata, a Apple lançará um modelo na cor dourada.

A empresa americana também deve lançar modelos do Apple Watch com telas maiores, atualizações do iPad Pro e outros recursos para sua linha de aparelhos.