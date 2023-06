União Europeia apresenta novas acusações contra Google

A União Europeia acusou, nesta quarta-feira, 14, o Google por violar as leis antitruste do bloco econômico. Segundo comunicado da Comissão Europeia, braço executivo responsável pela denúncia, a empresa abusou de sua posição dominante no mercado de anúncios online — o Adtech — em detrimento das concorrentes.

A chamada cadeia de suprimentos do Adtech é composta, basicamente, por três atores principais: os anunciantes interessados em fazer propaganda, os publishers interessados em vender espaço publicitário em seus sites e os ad-exchanges, onde oferta e demanda se encontram para decidir em tempo real que anúncio aparecerá em cada espaço.

O Google está presente em todas essas etapas, com duas empresas que representam os anunciantes, uma que representa os publishers e outra responsável pelo ad-exchange. “Não há nada de errado em ser tão dominante. O que nossa investigação mostrou, no entanto, é que o Google parece ter abusado de sua posição no mercado”, disse a vice-presidente da Comissão, Margrethe Vestager, em comunicado.

De acordo com a comissão, a empresa agiu de maneira ilegal nos dois extremos da cadeia. Primeiro utilizando o ad-exchange para favorecer seus próprios anunciantes, depois utilizando as empresas que representam os publishers para favorecer seu próprio ad-exchange.

No primeiro caso, a empresa fornecia mais informação aos seus anunciantes do que aos concorrentes para que eles pudessem fazer melhores ofertas; no segundo, seus publishers faziam ofertas exclusivamente no seu ad-exchange, de maneira que ele se tornasse mais atraente do que empresas rivais.

As investigações começaram há dois anos, em junho de 2021, mas nos últimos anos outras autoridades europeias já processaram a empresa por violação dessa mesma lei em pelo menos três casos diferentes.

Esse é o segundo grande ataque contra o monopólio do Google somente em 2023. Em janeiro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos fez acusações similares contra a gigante de Mountain View. O esforço é uma péssima notícia para a Alphabet, conglomerado responsável pelo motor de buscas, que tem no comércio de anúncios a fonte de grande parte do seu lucro anual bilionário.