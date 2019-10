Uber ‘sem conversas’ chega ao Brasil em novembro

A Uber anunciou nesta segunda-feira, 7, que o Uber Comfort, uma modalidade de corridas sem conversas, será lançado no Brasil em novembro. Mais caro que a popular UberX, a nova categoria permite pedir para o motorista ficar em silêncio e colocar a temperatura do ar condicionado, indicada previamente.

A versão Comfort foi lançado em agosto nos Estados Unidos e no Canadá, por preços entre 20% e 40% mais altos que os do UberX. Ele funciona como um substituto para a opção Select, que oferece veículos mais confortáveis por um preço inferior ao cobrado no Black.

Segundo a empresa, as novas funcionalidades serão implementadas também na Uber Black. A marca justifica a possibilidade de pedir o silêncio do motorista como algo pensado para os usuários frequentes do aplicativo — que vinham exigindo isso.