Uber faz 5 anos no Brasil com 2,6 bilhões de viagens no país

Em 2019, a Uber completa cinco anos de operação no Brasil. Como forma de celebração, a empresa divulgou alguns dados sobre a meia década comemorada . As informações foram passadas com exclusividade ao site de VEJA.

Nesse tempo, foram feitas mais de 2 bilhões de viagens no país, somando acima de 17 bilhões de quilômetros rodados — distância equivalente a duas viagens de ida e volta a Plutão. O app totalizou 22 milhões de usuários ativos no país (ou seja, algo como 10% de toda a população brasileira).

Disponível em mais de 700 cidades ao redor do mundo, foi em São Paulo que a Uber encontrou o local com maior volume de viagens em todo o planeta. Afinal, na capital paulista, 76% das pessoas recorre a aplicativos de transporte para se locomover, de acordo com pesquisa da Quantas Pesquisas e Estudos de Mercado.

Os dados publicados permitem também observar o crescimento desse tipo de transporte urbano. A marca de 1 bilhão de viagens no app foi atingida em fevereiro de 2018 — isto é, quatro anos depois da inauguração do Uber em solo brasileiro. Agora, apenas um ano e meio depois disso, a marca já é de 2,6 bilhões de viagens.