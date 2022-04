Twitter se reúne com Elon Musk para avaliar oferta pela plataforma

O Conselho do Twitter se reuniu com Elon Musk para avaliar a proposta do bilionário de comprar a rede social e torna-la privada. A empresa deve anunciar o acordo, que envolve cerca de 45 bilhões de dólares, ainda nesta segunda-feira. Mas o martelo ainda não está batido.

Musk está negociando a compra do Twitter a título pessoal e a Tesla não está envolvida no negócio. O conselho da rede social, formado por um grupo de onze pessoas, se reuniu no domingo para discutir a proposta, de acordo com relatos da imprensa americana.

Nesta segunda de manhã, o grupo voltou a se reunir, desta vez com Musk, para discutir mais detalhes da proposta. Por exemplo, multas e taxas a serem pagas se o contrato for assinado e não cumprido a risca.

Segundo fontes ouvidas por veículos americanos, o ponto de virada para o conselho foi a obtenção de garantias de que a oferta de Musk de US$ 54,20 por ação seria cumprida.

Mas o acordo ainda não é definitivo. Trata-se de um trabalho em evolução. Enquanto isso, na bolsa americana, as ações do Twitter subiram mais de 5% nas negociações de pré-mercado, para cerca de US$ 51,50 por ação.