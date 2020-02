Tesla no Brasil: Ministro Marcos Pontes estaria negociando vinda da marca

O sucesso de uma negociação do governo brasileiro pode colocar o Brasil finalmente no mercado de carros elétricos. Segundo rumores apontados pelo site NSC Total, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, estaria negociando junto com o deputado federal Daniel Freitas (PSL-SC) a instalação de uma fábrica da Tesla no Brasil.

A sede deve ser montada em Santa Catarina e, apesar de o governo não confirmar o acordo, o deputado federal Daniel Freitas, do PSC, interlocutor da negociação, afirmou que a companhia de Elon Musk chegaria por aqui até 2023. Na última quarta-feira (12), o Ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o deputado Freitas se reuniram para planejar como mostrar vantagens à empresa para viabilizar a construção da fábrica. A intenção é criar uma comitiva com a presença, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro.