SpaceX lança com sucesso missão militar e científica americana

A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, lançou nesta quinta-feira, 29, uma missão militar e científica americana. O voo, a bordo do foguete Falcon Heaavy, carrega o avião espacial robótico X-37B, cujo lançamento foi atrasado por duas semanas devido a imprevistos técnicos e climáticos.

O Pentágono não deu muitos detalhes sobre esse projeto, mas de acordo com um comunicado do Escritório de Capacidades Rápidas da Força Aérea, a missão envolverá “novos regimes orbitais, experimentando com tecnologias futuras de reconhecimento do domínio espacial”. O avião robô ainda leva uma missão da Nasa que visa estudar os impactos da longa exposição a radiação em sementes.

O que se sabe até agora sobre a missão?

O fato de o avião ter sido lançado a bordo do Falcon Heavy, um dos foguetes em operação mais poderosos do mundo, fez especialistas especularem sobre a possível entrada do X-37B em uma órbita mais alta do que todos os satélites lançados até agora, o que explicaria a mensagem do escritório militar.

Este avião espacial já havia sido utilizado pelo menos seis outras vezes desde 2010. Produzido pela Boing , ele tem o tamanho aproximado de um ônibus, é capaz de levar diversas cargas ao espaço ao mesmo tempo e foi projetado para suportar diversos meses em órbita.

O projeto da Nasa deve ajudar futuras missões espaciais. A medida que países tentam aumentar a presença permanente no espaço, a possibilidade de desenvolver a agricultura espacial, conhecida também como space farming, se torna uma realidade – o Brasil, vale notar, almeja pioneirismo nesta área.

Em que contexto da nova corrida espacial esse lançamento se insere?

Em 2023 a corrida entre Estados Unidos e China pelo domínio espacial, em especial da Lua e de Marte, se intensificaram. O lançamento americano ocorre com atraso em relação ao oponente, que há duas semanas, em 14 de dezembro, a missão Shenlong. Apesar de ser o terceiro lançamento chinês de um avião espacial robótico, ele subir a bordo de um foguete consideravelmente menos poderoso que o da SpaceX, capaz apenas de colocar cargas limitadas em órbita baixa.