Sony divulga visual do novo Playstation 5

O design do PlayStation 5 (PS5) foi finalmente revelado ao público nesta quinta-feira, 12, durante a conferência “The Future Of Gaming”. O novo modelo foi apresentado na cor branca, em um formato diferente do convencional, com uma versão com leitor de discos e outra somente para jogos que forem baixados. Contudo, o preço e a data de lançamento ainda seguem somente especulados para o final do ano.

Além da aparência do PS5, a fabricante japonesa Sony também revelou alguns dos seus gadgets, como o fone sem fio, chamado de Pulse 3D, e a câmera de reconhecimento de movimentos. Também foram apresentados os novos títulos que chegam junto da nova geração de games, entre eles estão: Assassin’s Creed Valhalla, Battlefield 6, The Sims 5 e Watch Dogs: Legion.

As especificações do PS5 já foram divulgadas pela Sony, em uma live no dia 18 de março deste ano. O aparelho chega com 10,28 teraflops de processamento, com SSD de alta performance e uma CPU AMD exclusiva modelo Zen 2, com 3,5 GHz de capacidade. A Sony já prometeu que o PS5 será o “console mais rápido do mundo”, e também garantiu retrocompatibilidade com os games do PlayStation 4 (PS4).