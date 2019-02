Samsung se concentrará em 2012 no desenvolvimento de novos produtos

A gigante sul-coreana da eletrônica, Samsung Electronics, se concentrará em 2012 no desenvolvimento de novos produtos e mercados para resistir à desaceleração da economia mundial, disse nesta segunda-feira o presidente da empresa, Lee Kun-hee.

Segundo Lee, a companhia tem apresentado crescimento nulo, mas as novas atividades devem oferecer maiores oportunidades, mesmo diante do acirramento da competitividade, disse ele em seu discurso de ano novo. “O futuro da Samsung está nas novas atividades, nos novos produtos e nas novas tecnologias”, disse Lee, enfatizou a necessidade de “aumentar os investimentos e os empregos, além de precisar haver um reforço das exportações”.

A Samsung Electronics é a líder mundial da eletrônica por faturamento e a número um do mundo em venda de chips de memória e de aparelhos de tela plana. No terceiro trimestre de 2011, a empresa ultrapassou a rival americana, Apple, no mercado de telefones inteligentes, disse um relatório do gabinete de investigação norte-americano Strategy Analytics.

(Com AFP)