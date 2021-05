Pessoas mais velhas são mais polarizadas nas redes sociais

Um novo estudo, conduzido por uma equipe internacional de pesquisadores do Chile, Colômbia, Brasil e Argentina, revelou que internautas mais velhos são os maiores responsáveis pelo compartilhamento de fake news online, além de serem politicamente mais polarizados no Facebook. O engajamento de adultos de idade avançada é especialmente grande quando o conteúdo tende à direita.

Os pesquisadores se basearam em um banco de dados disponibilizado pelo Facebook com dados demográficos e índices de compartilhamento de publicações dentro do site. No ano de 2019, a rede social permitiu o acesso a informações da plataforma a algumas poucas dezenas de acadêmicos, para que fossem usadas com fins científicos, iniciando uma parceria importantíssima.

De acordo com o estudo, a média de idade dos usuários da mídia social que somente visualizam conteúdo é de 37 anos, enquanto a idade de quem compartilha publicações é de 47 anos.

Além disso, foi constatado que, no Brasil, a faixa etária dos 45 aos 54 anos é a que mais compartilha posts de teor político. Já os indivíduos de 55 a 64 anos são os que mais publicam conteúdo político partidário.