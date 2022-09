Pesquisa por imagem e visão imersiva: as novidades do Google Maps

Nesta quarta-feira (28), o Google realizou o evento Search On 22, em que anuncia as ferramentas e recursos que serão oferecidas aos usuários nos próximos meses. E o Google Maps é um dos apps que mais ganhará novidades. De acordo com a empresa, o objetivo é tornar a navegação mais visual e intuitiva.

Uma das novas ferramentas é o Live View. Com ela, será possível usar a câmera do smartphone em tempo real para encontrar destinos próximos. Indicações e textos vão se sobrepor à imagem para facilitar a navegação. Isso facilitará a busca por um caixa eletrônico ou um restaurante, por exemplo. O sistema estará disponível inicialmente apenas em Londres, Nova York, Paris, São Francisco e Tóquio.

Outra funcionalidade é a visão imersiva, que vai misturar inteligência artificial, visão aérea e informações em tempo real sobre clima, trânsito e movimentação de pessoas para tornar mais fácil o planejamento de uma viagem. Será possível, por exemplo, saber onde ficam as entradas de um ponto turístico, os momentos mais tranquilos e qual será o clima daquele dia.

Essa ferramenta também não estará disponível por aqui no primeiro momento. Los Angeles, Nova York, São Francisco e Tóquio serão as primeiras, seguidas por outras cidades nos meses seguintes.

O Google anunciou também a ferramenta Ferramenta de navegação receberá conteúdos que vão facilitar o planejamento de uma viagem ou a busca de locais e até pratos específicos, que fornecerá um conjunto de informações e fotos produzidas pela comunidade do Google Maps nas buscas sobre determinado bairro.

Será possível ainda fazer pesquisas por imagens ou buscar um prato específico – e o sistema indicará os restaurantes próximos à localização do usuário que têm aquela opção no cardápio.