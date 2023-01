O que a CES 2023, maior feira de consumo do mundo, vai mostrar

Realizada anualmente em Las Vegas, nos Estados Unidos, a Consumer Electronics Show (CES) é uma das mais importantes plataformas de lançamento de produtos eletrônicos de consumo, evento em que empresas de todo mundo têm oportunidade de mostrar suas novas tecnologias e interagir com outros profissionais do setor. Organizada pela Consumer Technology Association (CTA), a edição deste ano da feira internacional, que acontece de quinta, 5, até domingo, 8, manterá o formato híbrido (presencial e virtual). Os organizadores esperam um público de mais de 100 mil pessoas.

Na CES 2023, a programação trará o que há de mais recente em tecnologia de direção autônoma, redes móveis 5G, inteligência artificial, tecnologia doméstica inteligente e realidade virtual. Provavelmente também haverá uma variedade de novos gadgets e produtos das principais empresas de tecnologia do mundo. Além disso, haverá muitas maneiras novas e inovadoras de usar a tecnologia para tornar a vida mais fácil e eficiente. A seguir, algumas tendências que farão parte da feira:

Interconectividade

Um dos grande problemas modernos é a falta de interconectividade entre produtos de diferentes empresas. Mas isso deve acabar com o Matter, um novo protocolo da Connectivity Standards Alliance, que permite interoperabilidade perfeita entre dispositivos domésticos inteligentes da Apple, Amazon, Google, Samsung e outros fabricantes. Lançados em novembro do ano passado, quase 300 produtos já possuem certificação Matter, com mais anúncios esperados na feira.

Metaverso

Uma das obsessões recentes de Mark Zuckerberg, o chefão da Meta, é o mundo virtual simulado, composto por ativos digitais e avatares, onde os usuários podem interagir uns com os outros e com o ambiente em tempo real. A plataforma de realidade virtual, que proporciona um espaço onde os usuários podem criar e compartilhar suas experiências, ainda está longe de alcançar sua excelência. Pela primeira vez, a feira terá uma área totalmente dedicada a essa tendência. A programação contará também com apresentações sobre aWeb3, da Blockchain Association. Magic Leap, Microsoft, OVR Technology e SK estarão presentes com novos produtos e serviços.

Carros

O setor automotivo será um dos mais movimentados nesta edição do evento, em grande parte porque todas as fabricantes estão investindo pesado na eletrificação de seus principais produtos. Estarão presentes quase 300 expositores, com lançamentos e palestras apresentando o que há de mais moderno em tecnologia autônoma, veículos elétricos e dispositivos de mobilidade pessoal para terra, ar e mar. Além de BMW e Stellantis, comparecerão Candela Marine Technology, GM, Italdesign Giugiaro, Magna, MobilEye, Waymo, RYSE and Volvo Penta.

Sustentabilidade

Uma das tendências mais importantes do século XXI estará presente com destaque na edição deste ano, trazendo soluções para economizar energia e aumentar a geração dela, criar sistemas agrícolas mais sustentáveis, abastecer cidades inteligentes e apoiar o acesso à água limpa. Entre os principais expositores, estarão presentes marcas globais como John Deere, LG, Samsung e Siemens.

Saúde digital

Por razões óbvias, como a pandemia de Covid-19 e suas consequências funestas, os últimos anos mostraram que os consumidores querem cuidar de sua saúde. A feira está trazendo ainda mais inovações e marcas de saúde digital, como avanços em terapia digital, bem-estar mental, tecnologia de saúde feminina e telemedicina. O Digital Health Studio do CTA, apresentado pelo American College of Emergency Physicians, apresentará o que há de mais moderno em tecnologia para funções de diagnóstico e tratamento e destacará a importância da conectividade remota para acesso à saúde.