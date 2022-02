O melhor jogador de Gran Turismo do mundo é uma inteligência artificial

Com mais de 80 milhões de cópias vendidas e diversos campeonatos ao redor do mundo, a franquia de games de corrida Gran Turismo, da Sony, é um dos grandes simuladores automobilísticos disponíveis. É conhecida pelo realismo de suas mecânicas, e é preciso habilidade e muito treino para dominar suas pistas. Mas nenhum desses milhões de gamers que investiram horas e horas nos consoles é páreo para uma nova inteligência artificial criada justamente para ser a melhor do planeta.

Desenvolvida pela própria Sony, a Gran Turismo Sophy, como é chamada, usa uma técnica conhecida como deep reinforcement learning, ou aprendizado de reforço, para dominar o jogo. Foi utilizada a versão Gran Turismo Sport, e a máquina era capaz de controlar até 20 carros simultaneamente para acelerar a coleta de informações. Em poucas horas, Sophy já tinha um entendimento completo da física das corridas, sabia o quanto de velocidade e frenagem aplicar para se manter nas curvas e já havia batido os tempos de 95% dos jogadores do mundo.

A IA continuou treinando por mais nove dias até atingir 45 mil horas de direção, ganhando milésimos de segundo aos poucos. Após igualar o melhor resultado já registrado por um competidor humano, seu performance parou de melhorar. Nas disputas de tempo, ela é imbatível. Em julho de 2021, em partidas contra jogadores, ela sofreu derrotas, mas mais alguns meses de aperfeiçoamento fizeram com que Sophy ganhasse todas as revanches realizadas em outubro. Há espaço para melhorias, especialmente na tomada de decisões mais estratégicas, mas ainda assim o feito tecnológico é impressionante.

Os resultados foram publicados na revista científica Nature e o time de pesquisadores afirma que esse estudo mostra o potencial de utilização da inteligência artificial em situações reais, em que são tomadas decisões complexas e são necessárias habilidades específicas. Outras IAs já superaram desafiantes humanos em jogos de estratégia, como xadrez e go, e em games mais simples feitos para consoles da Atari. Mas essa é a primeira vez que ela se mostra superior também em títulos mais complexos e repletos de nuances.