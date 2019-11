Nova função do Instagram lembra TikTok, concorrente chinês

View this post on Instagram

O @instagram me convidou para testar e ser uma das primeiras pessoas a usar a nova ferramenta "CENAS", que em breve estará disponível pra todo mundo por aqui. Daí juntamos eu, @gillette_brasil e @leticiafgomes e saiu essa minha transformação no meu ídolo Elvis Presley. Curtiram!? Tô curioso pra ver o que vocês vão fazer com essa nova ferramenta por aí! #VocêNoControle #NOVOMach3 #LuanNoControle