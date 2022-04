Nos Estados Unidos, Google processa falso vendedor de cachorrinhos

Quem resiste à imagem de um filhote de bassê, com olhar de pedinte e as grandes orelhas espalhadas ao redor da cabeça? Quase ninguém, especialmente durante o ápice da pandemia, período no qual a demanda por animais de estimação aumentou muito. Foi apostando nisso que o camaronês Nche Noel Ntse criou um esquema de venda online dos bichinhos, usando uma variedade de serviços do Google, incluindo contas do Gmail, números do Google Voice e anúncios. O problema é que Ntse não entregava as fofuras que prometia a preços que giravam em torno de 700 dólares. E a empresa de tecnologia, numa movimentação inédita, entrou com um processo contra o suposto fraudador, nos Estados Unidos.

De acordo com o Google Search Trends, as pesquisas com a expressão “adote um cachorro” aumentaram no início da pandemia, pois as pessoas passaram mais tempo em casa. Até o final de 2020, 70% dos americanos diziam possuir um animal de estimação. No ano passado, os consumidores perderam mais de 5,8 bilhões de dólares em fraudes, um aumento de mais de 70% em relação a 2020, segundo dados da agência Federal Trade Commission. Segundo a Better Business Bureau, uma espécie de Reclame Aqui americana, fraudes envolvendo animais de estimação representam 35% de todos os golpes de compras online relatados. De acordo com a organização, esse golpe específico visava as pessoas mais vulneráveis, como idosos, que são enganados em cerca de US$ 650 milhões por ano.

Em um artigo para o blog da Google, Albert Shin, do grupo de investigações de crimes virtuais da empresa, e o advogado Michael Trinh argumentam que aumentar a conscientização pública pode ajudar as pessoas a evitar se tornarem vítimas. Em casos como esse, dizem eles, as ações judiciais são importantes para estabelecer um precedente legal, interrompendo as ações dos golpistas e aumentando as consequências para os maus tratos. “É por isso que, em dezembro passado, usamos nossos recursos para entrar com uma ação judicial para combater atividades ilegais no setor de botnets e usamos ações legais para defender pequenas empresas de golpistas disfarçados de Google”, escreveram. “Com essas ações, estabelecemos um precedente legal para ajudar a impedir ameaças cibernéticas e golpes semelhantes.”