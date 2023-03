Microsoft revela pacote de programas com inteligência artificial

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 16, o Microsoft 365 Copilot, que combina um sistema de inteligência artificial e o pacote de ferramentas de produtividade da empresa. Atualmente em teste com um grupo de clientes comerciais, o Copilot combina o poder dos grandes modelos de linguagem (LLMs) e os tradicionais aplicativos do Microsoft 365. Analistas dizem tratar-se de reação a uma série de lançamentos recentes do Google, que atualizou seu próprio software de escritório.

Os clientes experimentarão o Microsoft 365 Copilot de duas maneiras. Incorporado nos aplicativos do Microsoft 365, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e muito mais. E com o Business Chat, um chatbot com prompts de linguagem natural para atualizar status com base nas reuniões matinais, e-mails e tópicos de bate-papo.

“O Copilot combina o poder de grandes modelos de linguagem com seus dados e aplicativos para transformar suas palavras na ferramenta de produtividade mais poderosa do planeta”, disse Jared Spataro, vice-presidente corporativo de Modern Work and Business Applications da Microsoft.

No início do mês, a Microsoft anunciou o Dynamics 365 Copilot como o primeiro AI Copilot do mundo em CRM e ERP para trazer a próxima geração de IA para todas as linhas de negócios. Segundo a empresa, detalhes sobre preços e licenciamento serão compartilhados em breve.