Maserati lançará versões elétricas de todo seu portfólio até 2025

Seguindo na esteira de outras montadoras de luxo que estão acelerando seus projetos de veículos elétricos, a italiana Maserati anunciou que terá versões elétricas de todos os carros de seu portfólio até 2025, e pretende abandonar os combustíveis fósseis até o final da década.

A mudança já começa no ano que vem, com o lançamento de três modelos: Granturismo e Grancabrio GTs o SUV médio Grecale. Em 2025, serão lançados outros três: MC20, o SUV Levante e o sedã Quattroporte.

O Grecale será apresentado oficialmente na próxima semana, encorpando a seleção de SUVs oferecida pela Maserati, que hoje conta apenas com o Levante – modelo que, sozinho, é responsável por 60% das vendas. A tendência se repete com outras montadoras, cujos modelos mais “parrudos” estão dominando o interesse dos consumidores.

A Maserati faz parte do grupo Stellantis, dono de Fiat, Jeep, Chrysler, Citroën, Abarth, Peugeot e outras. De acordo com o CEO da montadora italiana, Davide Grasso, os novos veículos continuarão sendo produzidos na Itália. Mas o executivo não revelou se a plataforma elétrica será compartilhada com outros modelos da Stellantis.