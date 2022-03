Abarth, marca esportiva da Stellantis, voltará ao Brasil

A marca italiana Abarth, conhecida pelos veículos esportivos de alta performance, vai retornar ao Brasil após sete anos. A gigante automotiva Stellantis, dona da Abarth, confirmou a informação nesta quinta-feira.

Antonio Filosa, presidente da Stellantis na América do Sul, já havia antecipado que o grupo traria outra de suas marcas ao país. A nota divulgada hoje diz que a rede de concessionárias da Fiat será “envenenada” com um veículo projetado sob medida para quem é obcecado por esportividade e performance.

O primeiro modelo a ser anunciado deve ser uma versão esportiva do Pulse, o SUV compacto que a Fiat colocou no mercado no segundo semestre do ano passado após quase um ano de campanhas. Ele deverá ser equipado com o motor 1.3 turbo que já aparece em outros veículos da Stellantis, como o Fiat Toro e o Jeep Compass, de 185 cv de potência e 27,5 kgfm de torque.

A Abarth foi criada em 1949 em Turim, na Itália, e foi comprada pela Fiat em 1971. Ficou conhecida justamente pelos modelos esportivos com bom desempenho em competições. Na década de 1980, a marca deixou de existir por um tempo, e o nome foi usado apenas em algumas versões de performance de carros da Fiat. Foi só nos anos 2000 que ela retornou como uma unidade independente.

Atualmente, ela tem duas versões do Fiat 500 em seu portfólio, além do esportivo 124 Spider. Já produziu uma variedade de outros modelos “envenenados”, como o Punto Scorpione, em 2011, e até uma motocicleta, a XSR900 Abarth, em parceria com a Yamaha.