Made by Google 2019: conheça os lançamentos (um deles chegará ao Brasil)

Não é de hoje que a marca Google remete a muito mais do que a um sistema de buscas na internet. Como se não bastasse o império tecnológico bilionário construído através do desenvolvimento de softwares, há quatro anos a gigante americana começou a investir em aparelhos (ou hardwares, para os mais entendidos), sem deixar em nada a desejar com relação às marcas consagradas no ramo – Apple, Samsung e Motorola, por exemplo. Nesta terça-feira 15, foram anunciados em Nova York os novos produtos da Google. A boa notícia é que, pela primeira vez, um deles chegará ao Brasil. Veja abaixo quais são os principais.

Pixel 4

O smartphone da marca Google está de cara nova – e o usuário sequer precisa deslizar o dedo pela tela para conhece-la. O novo Pixel 4 é o primeiro celular com radar de movimentos de mercado, dispensando o toque para desbloqueio ou para passar de música. O Google Assistente também está mais ágil e inteligente: o sistema de inteligência artificial é capaz fazer pesquisas ou enviar arquivos, links e fotos para contatos da agenda, tudo através de comandos de voz. Outra novidade é a câmera com modo noturno superpotente e modos para ajustar apenas as sombras e luzes da foto. O aparelho ser a vencidos por 799 dólares, sem previsão de chegada ao Brasil.

Pixel Buds

Os fones de ouvido inteligentes do Google prometem ate 5 horas de autonomia e funcionamento a até um campo de futebol de distância do smartphone. Por 179 dólares, o usuário também podera escolher as músicas através do comando de voz “Ok Google” e não terão que se preocupar com o volume do aparelho, que será capaz de identificar ruídos externos e se adaptar automaticamente ao ambiente.

Nest Mini

O ex-Google Home também está mais rápido e independente. A caixinha de som inteligente que chega ao Brasil até o final do ano atende aos comandos de voz do usuário com mais velocidade, graças ao Google Assistente embutido no aparelho, de modo que a informação não precisa mais “viajar” até a base de dados da empresa para ser processada. O Nest Mini agora é revestida de material reciclável e conta com um dispositivo para encaixe na parede, além de cumprir as conhecidas funções de criar alarmes e todas músicas e podcasts previamente selecionados pelo dono através da voz. Nos Estados Unidos, o dispositivo será vendido a 49 dólares. Ainda não se sabe quanto os brasileiros terão que desembolsar.

Nest Wi-Fi

O roteador do Google, anteriormente batizado de Google Wi-Fi, é duas vezes mais rápido que seu antecessor – além de ser mais “bonitinho”, segundo os próprios executivos da empresa. A intenção é que o aparelho não precise ficar escondido pela casa, mas faça parte do “ecossistema”. Além de cumprir as mesmas funções do Mini, o Nest Wi-Fi permite que o usuário priorize os aparelhos para uso de dados e crie uma rede paralela para convidados, eliminando a necessidade de fornecer a senha da internet. O preço varia entre 279 e 349 dólares (um ou dois pontos de acesso).

Stadia

O novo streaming de jogos do Google poderá ser acessado a partir de qualquer dispositivo que possua o Google Chrome. Por 129 dólares, o usuário receberá um Chromecast Ultra, que é um controle exclusivo da plataforma, o game Destiny 2 e três meses de assinatura (o plano mais básico custa 9 dólares).