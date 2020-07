Limite para compras por aproximação sobe de R$ 50 para R$ 100

O hábito de realizar pagamentos com cartões de crédito sem encostar na maquininha foi amplamente adotado depois que foram impostas as medidas sanitárias para a reabertura do comércio em diversas cidades do Brasil. Mas a opção nomeada de contactless traz a preocupação de transaçõe serem feitas sem senha e de possíveis fraudes, como alguém encostar uma maquininha indevidamente, por exemplo. Por isso, havia um limite de R$ 50. Agora esse valor subiu para R$ 100.

A novidade foi aprovada na segunda-feira (6) pela Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Servi. As bandeiras não possuem uma data para o implementar o novo limite, mas Visa, em um um comunicado para a imprensa, afirmou que os pagamentos por aproximação já alcançaram 7 milhões de transações mensais em dezembro de 2019 e em março foi cinco vezes maior de um ano para outro, segundo a companhia.