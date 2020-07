Clone do TikTok feito pelo Facebook, Lasso, será encerrado em julho

O Facebook deve encerrar em 10 de julho o Lasso, um aplicativo de vídeo inspirado no TikTok que foi lançado em 2018. Na época, o TikTok despontava como um app promissor e, devido ao incomodo que causou, a empresa de Mark Zuckerberg achou que seria estrégico copiar os recursos mais característicos da rede social, agindo de forma similar ao que já havia feito com rivais como o Snapchat. No entanto, a decisão de agora mostra que isso não parece ter dado certo.

Segundo um levantamento da consultoria App Annie, ao Lasso não atingiu números relevantes. Até 1º de junho, o aplicativo para Android possuía uma base ativa com menos de 80 mil usuários – a maioria do México. No iOS, a aceitação foi ainda menor, sendo impossível mensurar um número.

O encerramento do Lasso, contudo, não põe fim na competitividade almejada pelo comglomerado Facebook, já que ele ocorre pouco depois do lançamento do Instagram Reels, que também permite pequenos clipes com edição de músicas na rede social. Assim como o rival chinês, os vídeos aqui possuem poucos segundos de duração, e podem ser compartilhados nos Stories e na aba Explorar.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade