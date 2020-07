Huawei tira a liderança da Samsung em smartphones

Mesmo após sofrer uma perseguição de um dezena de economias parceiras dos EUA, a Huawei foi a fabricante que mais distribuiu smartphones pelo mundo no segundo trimestre de 2020.

É a primeira vez em 9 anos que essa liderança não fica com Samsung ou Apple, segundo um levantamento feito pela consultoria Canaly. A Huawei enviou 55,8 milhões de dispositivos no 2º trimestre de 2020, com uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Para a concorrente Samsung o cenário foi negativo: despencou 30% de um ano para outro, alcançando 53,7 milhões de aparelhos enviados.

Contudo, a liderança da Huawei se deu junto de uma maior demanda por seus produtos no mercado chinês. A exportação de smartphones da empresa chinesa caiu 27% no 2º trimestre, sempre em comparação com o mesmo período de 2019. Por outro lado, os envios dentro da China subiram 8%, garantido mais de 70% da fatia no mercado chinês.

