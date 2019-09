Google Maps lança navegação dedicada a motos

O Google Maps lançou na última quinta-feira, 26, duas funcionalidades, agora já disponíveis no Brasil todo. O novo “modo de navegação para motocicletas” e o “viajar com segurança”.

No primeiro, o Google Maps passa a mostrar as opções de rotas para os donos dos veículos de duas rodas e o tempo estimado de viagem por meio da função moto. Para tanto, o aplicativo traz estimativas diferenciadas e rotas otimizadas.

As informações do aplicativo são fornecidas com base no comportamento dos usuários e, também, utilizando sistemas de inteligência artificial.

Na segunda novidade, a ferramenta permite que o usuário seja avisado caso o veículo saia da rota estipulada pelo app. Depois de pesquisar o destino e selecionar a rota desejada, o passageiro pode habilitar a função “Viajar com Segurança” e “Alertas de desvio de trajeto”.

Se o motorista desviar mais de 500 metros da rota, o aplicativo envia uma notificação ao usuário (ou ainda a alguém, como um familiar, selecionado como destinatário pelo dono do aparelho) para mostrar a localização do veículo e comparar o trajeto selecionado anteriormente.