Google amplia lançamento do Bard para Brasil e União Europeia

Três meses depois de lançar o Bard em 180 países de língua inglesa, o Google ampliou ainda mais o alcance de sua ferramenta de inteligência artificial generativa. A partir desta quinta-feira, 13, o chatbot da empresa americana de tecnologia estará disponível para o Brasil, em português, e para a União Européia, em 27 países.

De acordo com o Google, o Bard ainda está em fase experimental e deve evoluir com o feedback da comunidade de usuários — princípio do aprendizado de máquina e dos grandes modelos de linguagem. Além do português do Brasil, a ferramenta estará disponível em 40 idiomas — incluindo árabe, chinês, alemão, hindi e espanhol.

Para experimentar o Bard, basta acessar o endereço bard.google.com pelo navegador do computador ou celular. Ao pesquisar por alguma informação, o usuário enocntrar[a um botão de direcionamento para a busca do Google, onde será possível fazer a checagem das informações.

No anúncio, executivos da empresa enfatizaram o caráter experimental e livre de monetização. Uma das justificativas é esperar que a ferramenta seja “treinada” pelo uso, até para eliminar possíveis erros, vieses e “alucinações” da máquina. “Isso será feito também pelo feedback dos usuários”, afirmou Bruno Possas, vice-presidente global de engenharia para busca do Google.

O Google lançou também novas atualizações do Bard:

● Respostas em voz alta: Basta inserir um comando e selecionar o ícone de som para ouvir as respostas. Esse recurso está ativo agora em mais de 40 idiomas.

● Ajuste das respostas: Alterar o tom e o estilo das respostas em cinco opções, simples, longo, curto, profissional ou casual. Por enquanto, esse recurso está disponível em inglês.

● Fixe e renomeie conversas: Ao iniciar uma conversa, haverá opções para fixar, renomear e selecionar conversas recentes na barra lateral. Esse recurso agora está ativo em mais de 40 idiomas.

● Exportar código para mais locais: O novo recurso permite exportar código Python para o Replit, além do Google Colab. Esse recurso agora está ativo em mais de 40 idiomas.

● Compartilhamento de respostas: Será possível dividir parte ou todo o bate-papo do Bard com sua rede. Esse recurso está ativo em mais de 40 idiomas.

● Uso de imagens: Os recursos do Google Lens poderão ser usados no Bard. Por enquanto, este recurso está disponível apenas em inglês e será expandido para novos

idiomas em breve.