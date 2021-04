Falta de chips faz Jaguar parar produção de duas fábricas no Reino Unido

A Jaguar Land Rover anunciou nesta quinta-feira que vai interromper temporariamente a produção de duas de suas principais fábricas no Reino Unido em razão da escassez de chips de computador. As fábricas de Halewood, perto de Liverpool, e de Castle Bromwich, perto de Birmingham, no centro da Inglaterra, ficarão inativas a partir de segunda-feira – juntas, elas empregam cerca de 6 mil funcionários. A planta de Solihull, também na região central do país, continuará funcionando normalmente.

“Como outros fabricantes automotivos, estamos enfrentando atualmente algumas interrupções na cadeia de suprimentos em função da pandemia de Covid-19, incluindo a disponibilidade global de semicondutores”, disse a marca britânica de carros de luxo em um comunicado. “A escassez está afetando nossas programações de produção e nossa capacidade de atender à demanda global por alguns de nossos veículos.”

A General Motors e a Ford afirmaram no início deste mês que estavam sendo forçadas a cortar a produção em suas fábricas na América do Norte devido ao aperto no fornecimento de chips. Outras marcas como Fiat Chrysler (agora Stellantis), Volkswagen, Nissan e Honda também foram atingidas pela escassez de semicondutores.

A crescente escassez de chips tem afetado vários mercados desde meados do ano passado. Quando a pandemia de coronavírus eclodiu no início de 2020, as fábricas de chips começaram a fechar principalmente na Ásia, onde se concentra grande parte da produção global de semicondutores. Quando elas começaram a reabrir, havia um grande acúmulo de pedidos a serem atendidos.

A escassez global afetou empresas como Microsoft e Sony, fabricantes de consoles de jogos Xbox e PlayStation, e a Samsung, que produz telefones celulares. E também os “mineiros” de criptomoedas, que precisam de chips de computador para resolver quebra-cabeças que lhes rendem bitcoins e outros ativos digitais.