Conheça os 10 games mais aguardados de 2024

O ano de 2023 foi repleto de grandes lançamentos de games. Títulos que foram atrasados por conta da pandemia finalmente chegaram ao mercado, entre remakes, continuações e novas franquias. Agora, é tempo de analisar os lançamentos programados para 2024 – e o calendário está repleto de grandes novidades. Confira 10 títulos extremamente aguardados pelos fãs:

The Last of Us Part 2 Remastered

A onde de remasterizações de jogos clássicos tem dado bons resultados, como as versões modernizadas da série Resident Evil. Com o sucesso da adaptação para a TV feita pela HBO, The Last of Us também entrou na lista de remakes. O primeiro jogo da série, lançado em 2013, foi muito beneficiado pelo salto tecnológico e sua versão nova, que chegou ao mercado em 2022, impressionou pelo visual e pelo nível de detalhes. Agora, o segundo título chega em versão renovada. Embora o remake não fosse absolutamente necessário – afinal, ele saiu em 2020 – a nova interpretação promete uma experiência completa e equivalente de toda a história. É exclusivo de PlayStation.

Tekken 8

A série Tekken sempre esteve entre as grandes franquias de jogos de luta, vendendo mais de 55 milhões de unidades de suas diversas versões desde que chegou ao mercado em 1994. Agora, Tekken 8 (o décimo título da franquia, que conta com duas edições de Tekken Tag Tournament) chega para os consoles com uma proposta de jogabilidade agressiva e um visual mais “cinematográfico”, com cenários que são destruídos durante os combates. Será o primeiro grande game de luta a usar a Unreal Engine 5, mostrando o potencial da próxima geração de títulos produzidos com essa base.

Mario vs Donkey Kong

A rivalidade entre Mario e Donkey Kong é uma das mais clássicas da história dos games. E agora ganha um novo capítulo com o jogo apropriadamente intitulado Mario vs Donkey Kong – um remake do jogo de mesmo nome lançado há exatos 20 anos para o Game Boy Advance. Trata-se de um jogo de plataforma, como muitos dos melhores jogos de Mario e Donkey Kong, com quebra-cabeças e desafios técnicos. A nova versão, obviamente, terá gráficos e jogabilidade atualizados.

Skull and Bones

O game de piratas da Ubisoft foi apresentado originalmente em 2017, mas sofreu com inúmeros atrasos. Agora, finalmente, teve uma data definitiva de lançamento anunciada: 13 de fevereiro. Com um amplo mundo aberto online, a proposta é colocar os jogadores no papel de comandantes de um navio, que precisa visitar portos, batalhar outras embarcações e conquistar notoriedade maior.

Final Fantasy VII Rebirth

Terceiro remake da lista, Final Fantasy VII Rebirth é a continuação do projeto de remasterização do clássico RPG lançado em 1997. O título original foi revolucionário e até hoje aparece nas listas de melhores jogos de todos os tempos. E a versão refeita, Final Fantasy VII Remake, lançado em 2020, surpreendeu pela qualidade da reinterpretação, com novos gráficos e jogabilidade atualizada – mas representava apenas 30% da história original. Agora, o novo capítulo chega com exclusividade ao Playstation para retomar a aventura de onde o título anterior parou.

Dragon’s Dogma 2

O jogo original, lançado em 2012, se tornou um título cult, elogiado pelos fãs pela jogabilidade precisa – mesmo sendo ambientado em um universo de fantasia um tanto genérico. Mais de uma década depois, a continuação está prevista para chegar ao mercado com novas mecânicas e é a grande aposta dos críticos para se tornar o RPG mais instigante do ano.

Princess Peach: Showtime!

O último jogo da Nintendo protagonizado pela princesa Peach, a mais famosa donzela em perigo da história dos videogames, saiu em 2005. Ou seja, já era tempo de uma nova aventura. O jogo simula uma peça de teatro com Peach no papel principal. Dependendo dos desafios, ela passa por transformações, que conferem habilidades únicas, como uma mestre de kung fu ou uma detetive.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

A continuação do cultuado game ambientado na zona de exceção de Chornobyl (com “o” mesmo, para valorizar a grafia ucraniana) teve uma produção conturbada. O título deveria ter chegado ao mercado em 2022, mas foi adiado por conta da guerra na Ucrânia, que fez todo o time sair do país e se mudar para Praga. Até agora, os vídeos divulgados mostram gráficos extraordinários e a tradicional mescla de fenômenos fantásticos e tiroteio frenético. Deve sair, finalmente, nos últimos dias de abril.

Star Wars Outlaws

A lista de jogos baseados no universo de Star Wars é longa e repleta de clássicos. Pelo que sabemos sobre este novo capítulo, a expectativa é alta. Produzido pelo time responsável por Avatar: Frontiers of Pandora, um gigantesco mundo aberto que transmite com fidelidade o clima dos filmes de James Cameron, Star Wars Outlaws colocará o jogador no papel de um fora da lei – como Han Solo. Dá para contar com menções aos filmes e muitos “easter eggs”.

Hollow Knight: Silksong

Em 2017, o primeiro Hollow Knight conquistou o mundo gamer por conta dos belos gráficos e da mecânica simples, mas desafiadora e perfeitamente equilibrada. Desde então, os fãs esperam a continuação desse já clássico sucesso indie. Não se sabe com certeza se ele chegará ao mercado ainda em 2024, mas o material divulgado até agora mostra que a espera valerá a pena.

