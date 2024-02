Como game dá vida nova à antiga rivalidade entre Mario e Donkey Kong

A rivalidade entre Mario e Donkey Kong é a mais clássica e antiga do mundo dos games. Desde que o primeiro Donkey Kong foi lançado, em 1981, os dois já se estranhavam. Mario precisava escapar dos ataques do gorila para resgatar a personagem Pauline, e a alta dificuldade das fases faz com que um grupo de aficionados até hoje dispute os melhores resultados. Em 2004, o Game Boy Advance recebeu Mario vs. Donkey Kong, que colocava os dois novamente frente a frente. O título era meio datado já na época, mas tinha boas ideias. E, agora, ganha um remake para o Nintendo Switch.

A premissa, bem básica, é a mesma do título original. Donkey Kong está em casa, tranquilo, assistindo TV quando é impactado por um comercial do novo brinquedo do Mario. Empolgado, vai às lojas de brinquedo mais próximas e encontra os estoques esgotados. Fica furioso e vai até a fábrica, a Mario Toy Company, e rouba todos os bonecos da linha de produção. Cabe ao Mario, o original, recuperar tudo que foi roubado pelo gorila.

A mecânica é familiar para quem jogou o anterior. São fases curtas, pequenos quebra-cabeças que exigem pensamento lógico e certa destreza com o controle. Por meio de interruptores espalhados pelo cenário, Mario precisa ativar plataformas de cores diferentes, superar desafios, como espinhos no chão ou inimigos que se movimentam, e recuperar a chave que abre a porta de saída. Em seguida, é preciso recuperar os bonecos, e no final de cada etapa, após enfrentar Donkey Kong em uma batalha de chefe, levar todos os brinquedos resgatados para a saída. Quanto mais, melhor. Mario tem alguns movimentos, como um salto mais alto ou a capacidade de andar sobre as mãos para escapar de objetos arremessados em sua direção.

Se a jogabilidade se manteve, no entanto, o visual foi completamente repaginado e ganha vida em cores vibrantes e com um bom grau de detalhamento. Esqueça os gráficos pixelados do título de 2004. As animações são bonitas, os cenários são repletos de detalhes e há alguns easter eggs simpáticos. A movimentação dos personagens é fluida e mostra a capacidade do novo console.

Como Return to Dream Land, título de Kirby que chegou ao Switch no ano passado, Mario vs. Donkey Kong tem um apelo principalmente nostálgico. Embora as fases não representem um desafio intransponível para jogadores experientes, o jogo proporciona momentos de diversão por conta de sua jogabilidade eficiente e pela boa construção das fases.

Mario vs. Donkey Kong está disponível para o Nintendo Switch por R$ 299.