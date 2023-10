‘Super Mario Bros Wonder’ consolida o apelo atemporal dos games em 2D

Mario se tornou o personagem mais popular da Nintendo e um dos mais famosos da história dos videogames não apenas por conta de seu imenso carisma, mas por uma série de títulos criativos e desafiadores. Desde meados da década de 1980, jogos como Super Mario Bros, Super Mario Bros 3 e Super Mario World usavam o poder dos consoles da época para criar ambientes coloridos, convidativos a todos os perfis de jogadores, com dificuldade suficiente para cativar até mesmo os mais experientes. E esses games consolidaram o formato plataforma, em 2D, modelo em que os personagens se deslocam apenas da esquerda para direita.

A “fórmula”, se é que dá para chamar o assim o formato dos games, inclui uma história pouco profunda, facilmente esquecível, mas que em nada interfere na apreciação do jogo; cenários variados, coloridos e cativantes; uma variedade de personagens e inimigos; e o belo design das fases que colocam a habilidade dos jogadores à prova. É um modelo que resiste ao tempo.

Agora, o novo Super Mario Bros Wonder continua essa longa tradição com louvor. São seis novos ambientes (todos em 3D, mas com a movimentação clássica, apenas para os lados), dezenas de inimigos diferentes e um cuidado especial com as animações. Cada movimento de Mario é feito com cuidado, e gera respostas dos outros personagens, que podem, por exemplo, fugir de medo diante de um ataque.

Como em outros jogos da série, os comandos são simples, mas dominá-los o suficiente para terminar o jogo é uma tarefa complicada. O tempo gasto em descobrir os segredos dos distintos ambientes, bem como entender as maneiras que os novos poderes de Mario podem ajudar a superar os obstáculos, no entanto, é recompensado.

Como o nome diz, “Wonder” é um apanhado de situações absurdas e divertidas que provocam admiração pela criatividade dos desenvolvedores e pelo cuidado com que o jogo foi feito. Tudo funciona bem, todas as mecânicas são satisfatórias, mesmo que alguns dos poderes de Mario não façam sentido nenhum (como sua capacidade de se transformar em um elefante). Rir dos momentos mais absurdos é quase tão bom quanto terminar uma etapa mais complicada.

Além da versão solo, há ainda a possibilidade de disputar partidas com outros jogadores localmente. É ainda mais prazeroso curtir as bizarrices psicodélicas com os amigos em volta.

Super Mario Bros Wonder não é o único título de Mario a sair para o Nintendo Switch em 2023. Em breve, um novo título RPG também será lançado para o console. Mas é um forte candidato à categoria dos jogos inesquecíveis protagonizados pelo simpático encanador.