Review: game “Return to Dream Land” oferece experiência clássica de Kirby

Em 2011, Kirby, o carismático personagem rosa da Nintendo, protagonizou um dos jogos mais populares entre seus fãs. Return to Dream Land era uma homenagem à jogabilidade clássica focada em desafios de plataforma e foi lançado originalmente para o Wii. Agora, quase 12 anos depois, o título retorna ao Nintendo Switch em uma versão remake que mantém o charme do original, mas atualiza os gráficos para a nova geração e adiciona alguns conteúdos extras.

Para quem não jogou a primeira versão de Return do Dream Land, o visual é o que chama mais a atenção logo de cara. As cores estão mais vivas, os cenários e personagens ganharam detalhes e os efeitos das habilidades dos personagens, bastante espalhafatosos, mostram o potencial do novo console. Assim como o próprio apelo de Kirby, uma bolinha rosa fofinha capaz de engolir os inimigos, é algo especialmente chamativo para as crianças.

A jogabilidade original se manteve. Ao contrário de outros títulos, como Kirby and the Forgotten Land, lançado no ano passado, que permitia uma exploração mais livre em 3D, Return to Dream Land Deluxe oferece uma experiência “tradicional”. Apesar dos gráficos 3D, a dinâmica é em 2D, como os jogos de plataforma clássicos. É uma espécie de retorno às origens que favorece aqueles que nunca tiveram nenhum contato com o personagem antes.

A história principal é bem básica. Certo dia, uma nave espacial salta de um buraco de minhoca e cai no planeta natal de Kirby. Cinco peças vitais da nave, junto com 120 esferas de energia, se espalharam pela região, e Magolor, o viajante espacial, pede ajuda a Kirby e seus companheiros. Depois de consertarem a nave, eles viajam para a dimensão de Halcandra e precisam enfrentar outros inimigos.

Continua após a publicidade

No início, a dificuldade é bem baixa, e os níveis vão se sucedendo sem grandes desafios. Kirby recebe algumas habilidades de inimigos engolidos, e deve usá-las para superar os obstáculos no caminho. É um jogo divertido, mas que deve fazer a cabeça especialmente dos jogadores mais novos. As crianças podem, inclusive, ativar uma opção que dá uma ajuda extra para vencer cada etapa. A dificuldade só aumenta no final, quando a necessidade de usar sabiamente as habilidades adquiridas para vencer os desafios se torna mais urgente. Mesmo assim, nenhum momento do jogo é frustrante.

Para os jogadores veteranos, há bastante conteúdo novo. Além de um epílogo além da aventura principal, há um modo Arena, liberado aos poucos, em que diversos chefões são enfrentados em sequência. Há também uma coleção de minigames focados no multiplayer. Até quatro pessoas podem jogar simultaneamente no modo história, além dos desafios avulsos. É ideal para reunir um grupo de amigos para dar risadas, porque a jogabilidade fica caótica com a tela cheia.

No total, a aventura principal deve levar cerca de seis horas para ser concluída. Obter todas as esferas e completar o epílogo, além dos minigames, soma mais um outro tanto à experiência total.

Return to Dream Land Deluxe é uma experiência nostálgica adaptada para a nova geração de consoles. Apresenta a jogabilidade clássica de Kirby, personagem que em 2022 completou 30 anos, mas com um visual atualizado. É focado no público infantil, mas oferece diversão suficiente para qualquer jogador veterano. E é uma boa porta de entrada para compreender o carismático apelo do personagem.

O jogo chega ao Nintendo Switch na sexta-feira, 24 de fevereiro, por R$ 299.