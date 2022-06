Brasileiros são o 6o povo que mais joga videogames online

Um novo levantamento da Kantar IBOPE Media apontou que o Brasil é o sexto país com a maior média diária de tempo de jogo entre jogadores do mundo. O Data Stories, publicação mensal da empresa que realizou a pesquisa ainda mostra que o Brasil ocupa a 15ª posição no ranking mundial de gamers.

É importante lembrar que, no país, mais de 81% da população conta com acesso à internet, sem a qual seria impossível se conectar com outros jogadores online.

Segundo estudo da empresa NordVPN, das 91 horas que o brasileiro passa na internet toda semana, 3 horas e 53 minutos são dedicadas a games jogados em rede, a exemplo do Fortnite. Em relação aos hábitos do brasileiro no mundo virtual, a pesquisa indicou que a nossa população entra online às 8h33 e sai da internet às 22h13, aproximadamente, em média.

O grande tempo passado nesse ambiente também aumenta as chances de um internauta ser vítima de ataques ou fraudes virtuais, que têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil. A alta frequência com que brasileiros jogam games online aponta ainda para a popularidade desse tipo de entretenimento no país, sendo que o setor de videogames tem apresentado crescimento impressionante.

