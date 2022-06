A evolução do Brasil no mercado de games

Recentemente, a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos (Abragames) anunciou que a comitiva brasileira no maior encontro global de desenvolvedores de games, a GDC 2022, rendeu 23 milhões de dólares em contratos para os estúdios do país. O resultado foi 27,7% melhor do que a meta inicial, de 18 milhões de dólares.

Entre os dias 21 e 25 de março, os estúdios nacionais participaram de 426 reuniões, 283 das quais geraram novos contatos com players de outros países. O evento ocorreu em São Francisco, nos Estados Unidos.

Os números fornecidos pela Abragames são prova de uma tendência notável: o fortalecimento do mercado de jogos eletrônicos no Brasil. Hoje, estima-se que quase 75% da população brasileira seja adepta dos videogames.

Um relatório recente da External Development Summit revelou ainda que o país é um dos principais personagens mundiais no desenvolvimento de games, tendo sido destinatário cada vez mais frequente de investimentos nesse sentido. Atualmente, somos o maior mercado de games da América Latina, registrando uma receita de aproximadamente 11 bilhões de reais no ano passado com um crescimento de 6% previsto para 2022, de acordo com a consultoria Newzoo.

Uma coisa é certa: para os fãs brasileiros de videogames, o cenário parece ser cada vez mais favorável para o surgimento de jogos desenvolvidos nacionalmente.