Brasil é recordista mundial de ligações de telefone de spam

Um relatório organizado pelo aplicativo Truecaller apontou que o Brasil é a nação com o maior número de ligações de spam pelo telefone. Outros 19 países foram pesquisados e analisados com base no número de chamadas e mensagens indesejadas detectadas pelo app.

O país ocupa o infeliz primeiro lugar nesse ranking desde 2018, quando ultrapassou a Índia. Em comparação com 2019, o levantamento indicou um aumento de 9% nas ligações desse tipo, passando de uma média de 45,6 para 49,9 chamadas do tipo recebidas mensalmente. Ao longo dos últimos três anos, o número de ligações de spam cresceu 141% no Brasil.

Atualmente, os Estados Unidos ocupam o segundo lugar no ranking, apresentando um crescimento de 56% em comparação com 2019, quando ocupava a oitava posição. No mesmo período, países como Chile, Peru e Colômbia registraram uma queda nas chamadas de spam.

O relatório aponta ainda que a maior parte (48%) das ligações de spam feitas no Brasil pertence à categoria das chamadas de fraude, refletindo o aumento nas tentativas de golpe durante a pandemia. As instituições financeiras estão em segundo lugar, representando 42% dessas ligações com ofertas de cartões de crédito, seguros e empréstimos.