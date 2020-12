Arquitetos japoneses projetam porto para turistas espaciais

Uma equipe japonesa de arquitetura projetou um porto flutuante na Baía de Tóquio cuja função seria embarcar e receber futuros turistas espaciais. O time é da organização Spaceport Japan, conhecida por sua intenção de promover a exploração espacial comercial na ilha japonesa.

O projeto do porto é gigantesco: composta por quatro andares, a estrutura conta com lojas, um hotel, um restaurante de comida para astronautas, um cinema, um museu e muito mais. Segundo o site da Spaceport, o espaçoporto pode fazer do Japão “um centro de negócios de viagens espaciais”, uma indústria trilionária.

A estrutura não serviria para abrigar foguetes, mas naves mais parecidas com aviões e que decolam horizontalmente. Veículos do tipo estão sendo produzidos por diversas empresas pelo planeta. De acordo com a equipe responsável, a ideia é tornar o plano realidade assim que possível.