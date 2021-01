Bolsonaro convida apoiadores a entrarem em rede social banida pelo Google

Na manhã deste sábado, o presidente Jair Bolsonaro convocou, via Twitter, seus apoiadores a se inscreverem na mídia social Parler. O convite se deu logo após o Google e a Apple comentarem sobre a possibilidade de suspender a ferramenta de suas plataformas (enquanto o Google de fato retirou o app de sua rede, a Apple apenas tocou na hipótese de fazer o mesmo). O presidente e seus filhos têm contas no Parler desde o ano passado.

Parler é um aplicativo de rede social parecido com o Twitter, mas com menos regras e políticas de uso. A rede foi criada em 2018 e é hoje uma opção popular entre os mais radicais — ou seja, pessoas que consideram negativas e demasiado restritivas as políticas de mídias como Twitter e Facebook.

Mas essa liberdade pode ser perigosa. Devido à falta de regulamentação, por exemplo, muitas notícias falsas, as famigeradas fake news, são espalhadas pelo Parler. Nas outras redes sociais, há regulamentos e mecanismos que impedem a proliferação desse tipo de conteúdo, além de falas ofensivas e discurso de ódio.

Em nota, o Google afirmou que a suspensão do Parler da Google Play durará até que a rede resolva questões como a permissão “aos usuários de postar ameaças a autoridades eleitas e planos para organizar a marcha de quarta-feira, dia 6, que terminou com invasão ao Capitólio”. A Apple também ameaçou tirar o app de sua loja virtual caso não haja alterações em suas políticas.

Vale lembrar que o presidente americano Donald Trump, que serve de modelo a Bolsonaro, acaba de ser banido do Twitter, por incentivar a invasão ao Congresso e por acusar, sem prova, a fraude das eleições presidenciais que ocorreram no final do ano passado.