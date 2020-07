Atualização do WhatsApp traz figurinhas animadas e modo escuro no desktop

O aplicativo de mensagens WhatsApp oficializou a chegada de um pacote de novidades nesta quarta-feira, 1, que estará disponível ao longo das próximas semanas por meio de atualizações.

Além das figuras animadas, que permitem usar vídeos para criar os stickers divertidos e que começaram a ser liberadas há uma semana para quem usa uma versão beta do aplicativo, o mensageiro passou a oferecer uma versão escura do WhatsApp Web. Para ativar é bem simples: basta acessar como configurações do WhatsApp e até a opção “Tema”.

Além disso, agora, passa a ser possível adicionar um contato por meio do QR code. Cada usuário terá um código próprio, que poderá ser mostrado quem quiser usar-lo como contato; aí, dispensando a digitação do número do telefone.

Para chamadas em vídeo, um novo recurso permite deixar em tela cheia uma imagem de um participante específico de conversas no grupo, junto disso, chega um novo botão para criar uma chamada de até 8 pessoas de maneira mais rápida e fácil.