Anitta será personagem no game Free Fire

A cantora Anitta continua consolidando seu projeto de dominação do mundo do entretenimento. Após alcançar o topo do ranking do YouTube e do Spotify, se apresentar no importante festival Coachella e fazer uma aparição no Met Gala entre algumas das principais celebridades do mundo, ela agora vai se transformar em personagem de um dos games mais populares da atualidade. Em parceria com a desenvolvedora Garena, ela será A Patroa em Free Fire.

Ainda não há data para o lançamento, mas a Garena divulgou imagens da personagem e afirmou que Anitta fez parte de todo o processo criativo, escolhendo o visual e até criando a música tema, que fará parte de um evento de lançamento.

A aproximação de Anitta com o mercado de games vem acontecendo há algum tempo, e sua presença no Free Fire vai ajudar a expandir ainda mais sua imersão nesse universo. E a Garena tem experiência em trabalhar com celebridades. Já fez uma parceria com o DJ Alok para a criação de skins e até apresentações no mundo digital, e também com o grupo de kpop BTS.