Com dancinha sensual, Anitta atinge 1º lugar no ranking do YouTube

Envolver, música que alçou Anitta ao topo da Billboard Global 200 (parada que exclui os Estados Unidos) e também ao primeiro lugar do Spotify global, atingiu nesta terça-feira, 19, o primeiro lugar dos videoclipes mais assistidos na semana no YouTube. O vídeo, que está com quase 145 milhões de execuções totais, desbancou nomes de peso como Harry Styles e o grupo coreano Big Bang, de K-Pop. Foi nesse videoclipe, lançado em novembro de 2021, que a cantora apresentou “El Paso de Anitta”, coreografia sensual que ajudou a música a viralizar no TikTok, levando-a ao primeiro lugar das listas.

A canção chega ao topo do YouTube dias depois da apresentação da cantora no festival Coachella, em Indio, na Califórnia. A apresentação, aliás, também foi transmitida ao vivo pelo YouTube.

A música está no novo disco de Anitta, Versions of Me, que saiu com 15 faixas, sendo apenas uma delas em português. O álbum trilíngue (português, inglês e espanhol) é o segundo da carreira neste formato e segue a estratégia da artista de se tornar cada vez mais uma cantora global.

O périplo que Anitta fez pela mídia americana nos últimos meses impressiona. Ela participou de dois concorridíssimos talk shows (The Late Late Show with James Corden e The Tonight Show Starring Jimmy Fallon), foi perfilada pela revista americana Rolling Stone e elogiada pelo jornal The New York Times, que destacou o preconceito que a artista enfrentou no Brasil por ser uma cantora de funk.

