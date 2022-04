Anitta bate recorde e atinge o 1º lugar da lista Billboard Global 200

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

A cantora brasileira Anitta realizou um feito histórico nesta segunda-feira, 4, ao atingir o segundo lugar da lendária Billboard Global 200 com a música Envolver. Na mesma lista global da revista, só que excluindo as execuções nos Estados Unidos, a cantora está na primeira posição. Em ambas as listas, esta é a primeira vez que um artista brasileiro atinge tal posição.

Enquanto isso, a música Heat Waves, da banda Glass Animals, continua no primeiro lugar pela sexta semana seguida no ranking que inclui os Estados Unidos. O músico argentino Paulo Londra também é destaque na lista ao ocupar a oitava posição com a música Plan A no ranking global incluindo Estados Unidos, e na segunda posição no ranking global excluindo os EUA. Os dois rankings começaram a ser computados pela Billboard em 2020 e passaram a levar em consideração, além das vendas de discos, também os streamings em mais de 200 territórios ao redor do mundo.

Segundo a publicação, a música teve 54,4 milhões de streams, um aumento de 23% no número de execuções e mais de 1.000 álbuns vendidos, um aumento de 63% nos territórios fora dos Estados Unidos, entre as semanas de 25 a 31 de março.

O feito da cantora ocorre uma semana após ela ter atingido o primeiro lugar do ranking global do Spotify. A música, lançada em 11 de novembro de 2021 estourou só agora, após viralizar no TikTok com a coreografia “El Paso de Anitta”. A boa notícia é um belo presente de aniversário para a cantora, que completou 29 anos há cinco dias, em 30 de março. No sábado, 2, ela celebrou a data com uma mega festa em Las Vegas. A diversão foi tanta que ela perdeu a festa do Grammy por estar de ressaca, mas conseguiu comparecer na festa pós-cerimônia onde cantou o sucesso Envolver.