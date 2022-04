De ressaca, Anitta falta a premiação e canta em festa pós-Grammy

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de entrar para a história da música brasileira ao se tornar a primeira artista nacional a figurar no topo do ranking de músicas mais ouvidas no Spotify Global com Envolver, Anitta celebrou em dose dupla no último fim de semana. No sábado, 2, a cantora comemorou o aniversário de 29 anos em Las Vegas, na festa “Baile Funk da Anitta”, ao lado de celebridades como o DJ Diplo, a modelo Winnie Harlow e o rapper Lil Nas X.

No dia seguinte, no entanto, não houve remédio que desse jeito na ressaca, como ela mesma disse em suas redes sociais. Anitta, então, decidiu não ir ao Grammy Awards, a maior premiação de música do mundo. Nas redes sociais, ela escreveu: “Meu Deus… como vou cantar hoje, senhor?”. Em resposta a um seguidor, que achou que ela não tinha sido convidada, a cantora respondeu: “Eu tinha convite, mas não tinah sobrevida para levantar hoje cedo”.

Anitta compareceu apenas na festa pós-cerimônia. Por lá, ela cantou, claro, o sucesso em espanhol Envolver, o lançamento em inglês, Boys Don’t Cry, e a canção em português Bola Rebola.

Na internet, no entanto, os fãs não aprovaram a escolha da artista. Vários criticaram a ausência de Anitta no Grammy por ter ficado de ressaca por causa de sua festa de aniversário.