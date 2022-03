O valor que Anitta embolsou após atingir 1º lugar global do Spotify

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

A festa durou pouco. Depois de passar dois dias ocupando o primeiro lugar do ranking global do Spotify com a música Envolver, Anitta caiu para a segunda posição neste domingo, 27, cedendo o pódio para o retorno de Heat Waves, da banda britânica de indie rock Glass Animals. Para além do feito histórico, quanto Anitta ganhou em dólares pelas 93.545.180 vezes que a música foi executada no Spotify até este momento?

Trata-se de uma conta difícil de precisar, porque os valores não vão diretamente para a artista, sendo distribuídos também entre os outros autores, gravadora e editora. Segundo dados do mercado, a empresa paga 0,00348 centavo de dólar por cada execução. Esse valor, no entanto, pode variar para mais ou para menos, dependendo se o ouvinte é assinante da plataforma ou usa a versão grátis. Numa estimativa grosseira, multiplicando a quantidade de vezes que a música foi executada na plataforma pelo valor pago por execução, é possível estimar que Envolver, já teria rendido no Spotify cerca de 325.537,22 dólares. Somando os direitos artísticos e autorais, Anitta embolsou efetivamente – pelas contas de especialistas ouvidos por VEJA – cerca de metade desse valor. Ou seja, coisa de 162.768,61 dólares – quase 800.000 reais na cotação de hoje.

Um relatório do Spotify publicado em 2020 sobre como a empresa remunera as execuções revelou que mais de 13.000 artistas tiveram uma receita de 50.000 dólares em 2020, sendo que 7.000 desses alcançaram o dobro disso. Apenas 870 artistas tiveram uma receita maior do que 1 milhão de dólares por ano. Ainda de acordo com a companhia, foram pagos cerca de 5 bilhões de dólares em royalties de direitos autorais.

Para além da remuneração do Spotify, os ganhos para a carreira da artista foram infinitamente superiores. Após conquistar o primeiro lugar, ela foi convidada para fazer uma participação especial no show de Miley Cyrus, no Lollapalooza, e viu inúmeras reportagens, tanto na imprensa nacional quanto na estrangeira celebrando o feito.