Ações da plataforma de games Roblox disparam em estreia na Bolsa

O mercado de games tem um novo fenômeno. As ações da empresa americana de jogos Roblox tiveram um salto de 54,4% em sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês), na última quarta-feira, 10, fechando o dia avaliada em 45.2 bilhões de dólares (252 bilhões de reais, pela cotação atual).

A Roblox Corporation, empresa com sede em San Mateo, na Califórnia, abriu seu capital por meio listagem direta, o que significa que a empresa não está vendendo nenhuma ação antes de sua estreia no mercado, como é o caso das Ofertas Públicas Iniciais (IPOs). Segundo informações da agência Reuters, as ações do sites de jogos infantis abriram a 64,5 dólares e encerraram as negociações a 69,47 dólares, acima do preço de referência de 45 dólares por ação definido na terça-feira.

“Este é um marco em uma jornada que começou há mais de 15 anos”, disse o presidente-executivo da Roblox, David Baszucki, em entrevista antes de as ações começarem a ser negociadas. “Abrir o capital pode trazer consciência para nossa empresa, podemos mostrar nossas finanças com segurança”, disse Baszucki.

A Roblox informou em janeiro que levantou cerca de 520 milhões de dólares em uma rodada de captação de fundos. Com isso, estava avaliada em 29,5 bilhões de dólares, mais de sete vezes mais que os 4 bilhões da rodada anterior. A companhia registrou receita de quase 925 milhões de dólares no ano passado – um aumento de 82% em relação a 2019. Para 2021, a expectativa é de 60% de aumento nas vendas, para até 1,52 bilhão de dólares.

Reportagem de VEJA de dezembro do ano passado detalhou o novo fenômeno da indústria dos games, acentuado devido à pandemia. No Roblox, plataforma on-line com impressionantes 20 milhões de universos em formato 3D, os mundos podem ser explorados por avatares criados pelos próprios jogadores e que lembram os inconfundíveis bonecos da Lego.

A Roblox Corporation calcula que três de cada quatro crianças de 9 a 12 anos utilizem a plataforma atualmente nos Estados Unidos. Só no terceiro trimestre de 2020 suas receitas saltaram 91% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Roblox não revela estatísticas detalhadas sobre o Brasil, mas confirma que o país contribui com uma boa fatia dos mais de 36 milhões de usuários ativos por dia.

A Roblox foi fundada em 2006, mas só nos últimos anos conseguiu rivalizar com gigantes como o Minecraft. A simplicidade dos gráficos e o vasto cardápio são os fatores mais atraentes do game. “Ao jogar, você facilmente entende por que o Roblox faz tanto sucesso”, diz o analista administrativo Leandro Amaral, de 37 anos, que criou, com o filho Gustavo, de 10 anos, um canal no YouTube para dar dicas sobre como aproveitar a plataforma. “O Roblox oferece milhões de opções a todos os gostos, de games de corrida a jogos de guerra, de moda a esportes. Por isso, as crianças se identificam.”

Disponível para Xbox, PC, MacOS, Android e iOS, a plataforma opera sob o modelo “freemium” — junção das palavras “free” (de graça) e premium. Ou seja: a versão mais básica é gratuita, mas é possível turbinar os avatares com produtos virtuais. Por meio de depósitos de dinheiro real (geralmente 5 a 20 dólares mensais), os pais podem adquirir para os filhos a moeda usada no jogo, chamada Robux, e comprar, por exemplo, armas ou roupas para seus personagens, além de desbloquear jogos exclusivos. Outra possibilidade de monetização, bastante explorada na pandemia, é alugar servidores para hospedar festas de aniversário virtuais.

O fato de os gráficos do Roblox serem simples, quase anacrônicos se forem comparados com os videogames mais modernos, propicia outro relevante diferencial: a possibilidade de não apenas vivenciar, mas criar uma aventura própria. São oferecidos tutoriais de programação para que até mesmo crianças possam montar os próprios mundos.

A empresa informa ter mais de 2 milhões de desenvolvedores independentes (cerca de 30% começaram durante a pandemia), em sua maioria adolescentes ou universitários. Desse contingente, 345 000 fazem algum dinheiro com a iniciativa, mas as receitas devem ser divididas com a empresa. Os principais criadores podem ganhar até 1 milhão de dólares por ano. Em 2020, a Roblox prometeu pagar 250 milhões de dólares a seus desenvolvedores, mais que o dobro do ano passado.

A listagem desta quarta-feira tornou 388,2 milhões de ações existentes elegíveis para venda. O valor das negociações irá para os proprietários das ações, que incluem dirigentes da empresa, funcionários e investidores externos.