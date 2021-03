Novo recurso permite animar fotos antigas de pessoas falecidas

Um novo recurso de inteligência artificial chamado Deep Nostalgia (Anime Fotos, no Brasil) faz vídeos a partir de fotos estáticas. Oferecido gratuitamente, até o limite de cinco fotos, pelo site da companhia de genealogia MyHeritage, o serviço usa um programa avançado para conferir movimentos a imagens antigas. Basta digitalizar uma foto que ainda está em papel, ou escolher uma que já tenho sido digitalizada, e arrastá-la para o programa. O site, entretanto, pede que o usuário se cadastre para ver o resultado: um vídeo que depois pode ser baixado. O efeito fica melhor se o modelo em questão tiver sido fotografado em primeiro plano, olhando para a câmera.

A ferramenta faz uso de vídeos de expressões faciais pré-programadas e escolhe o movimento mais adequado à imagem, que pode ser um leve sorriso ou uma inclinação sutil de cabeça. Apesar de ser útil para animar qualquer pessoa, o dispositivo foi evidentemente criado para dar alguns segundos de vida a imagens fixas de amigos e parentes já falecidos, que não deixaram para a posteridade nenhum vídeo gravado. Recomenda-se cuidado na hora de escolher fotos de entes queridos, como pais e avós, pois o processo tanto pode emocionar quanto perturbar. No caso de haver mais de uma pessoa no retrato, o programa separa os rostos, permitindo escolher quais serão animados.

O Anime Fotos só confere movimentos à face, mas dá uma pista do que poderá ser feito, daqui a algum tempo, com os avanços da tecnologia de captura de imagem. Caso o usuário não queira subir no site retratos de família, pode brincar com fotos antigas de personalidades como Albert Einstein.