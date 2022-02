Versão falsa de autoteste para Covid-19 é vendida pela internet

O primeiro autoteste para Covid-19 a receber autorização para comercialização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda não está à venda nas farmácias, mas uma versão falsificada está sendo oferecida na internet. O alerta foi feito pela empresa CPMH Produtos Hospitalares, que foi informada nesta quarta-feira, 23, sobre a comercialização nas redes sociais.

O “Novel Coronavirus (Covid-19) Autoteste Antígeno”, produzido pela empresa chinesa Bioscience (Tianjin) Diagnostic Technology Co.,Ltd., foi aprovado pela Anvisa na última quinta-feira, 17, mas a previsão é de que o lote com 20 milhões de testes esteja disponível apenas na próxima semana. O preço do autoteste ainda não foi definido.

“As versões falsificadas aparentam ter swab mais longo que o original e formato diferente do tubo de coleta. Quaisquer unidades que estejam sendo comercializadas neste momento, sob o mesmo nome, são falsificações, uma vez que o lote inicial do produto importado pela CPMH não chegou às redes de farmácia, lojas de artigos médicos e e-commerces no país”, informou a empresa.

A companhia disse que entrou com uma queixa-crime na polícia e orienta que as pessoas entrem em contato caso se deparem com o produto falsificado à venda por meio do SAC e demais canais de atendimento da empresa.

O autoteste pode ser feito em casa entre o primeiro e o sétimo dia do início dos sintomas. Em pacientes assintomáticos ou que tiveram contato com casos positivos, a recomendação é aguardar cinco dias para fazer o teste. O resultado sai em 15 minutos.

Nesta quarta-feira, 23, a Anvisa aprovou o segundo autoteste para Covid-19, o Autoteste COVID Ag Detect, fabricado pela empresa Eco Diagnostica Ltda.