Anvisa autoriza segundo registro de autoteste para Covid-19 no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira, 23, o segundo autoteste para Covid-19 no Brasil. Trata-se do Autoteste COVID Ag Detect, fabricado pela empresa Eco Diagnostica Ltda e desenvolvido para uso de amostra obtida por swab nasal não profundo, com resultado após 15 minutos.

A avaliação do pedido de registro levou 22 dias, e de acordo com a agência, o produto atende aos critérios técnicos definidos, dentre os quais estão a usabilidade e o gerenciamento de risco, que garantem a segurança. O autoteste também foi avaliado e aprovado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), como estabelecido no Plano Nacional de Expansão da Testagem (PNE) do Ministério da Saúde.

A disponibilidade do autoteste, que permite que a pessoa realize todas as etapas da testagem, desde a coleta da amostra até a interpretação do resultado, sem a necessidade de auxílio profissional, depende da empresa detentora do registro. A fabricação será nacional.

O produto deve ser utilizado entre o 1º e o 7º dia do início de sintomas como febre, tosse, dor de garganta, coriza, dores de cabeça e no corpo. Caso não tenha sintomas, mas tiver tido contato com alguém que testou positivo, aguarde cinco dias antes de usar o autoteste. Mas a Anvisa alerta que o produto não define um diagnóstico. Seu caráter é orientativo, ou seja, não se trata de um atestado médico.

Na quinta-feira 17, a Anvisa autorizou o primeiro registro de um autoteste para Covid-19 no Brasil: o “Novel Coronavírus (Covid-19) Autoteste Antígeno”, da empresa CPMH Comércio e Indústria de Produtos Médicos-Hospitalares e Odontológicos, também para uso com amostra de swab nasal não profunda e resultado após 15 minutos.